北極光：不列顛哥倫比亞省的壯觀表演

北極光，也稱為北極光，長期以來一直是靈感和奇蹟的來源。 幾個世紀以來，不同的文化和原住民社區對這種在天空中舞動的令人驚嘆的燈光賦予了不同的意義。 從祖先的靈魂到好運的祝福，北極光在許多人的心中佔有特殊的地位。

加拿大自然資源部加拿大災害資訊服務中心的物理科學家凱爾·賴特博士表示，北極光與太陽週期密切相關。 這個週期遵循太陽活動最大和最小的模式，大約每 11 年發生一次。 預計即將到來的太陽活動極大期將於 2024 年發生，預計太陽上的大部分區域可能會產生驅動地磁風暴和極光的活動。

當帶電粒子與地球高層大氣中的氣體碰撞時，就會出現極光，產生美麗的彩色閃光。 隨著時間的推移，出現數十億次閃光，這些燈光似乎在天空中移動。 雖然幾乎每天晚上在南北磁極上方的極光橢圓區都可以看到極光，但在更南的地方就很難看到極光了。

在不列顛哥倫比亞省，預計今年冬天的北極光季節對該省北部和中部地區來說將是史詩般的。 洛恩‧史密斯 (Lorne Smith) 是百里屋 (100 Mile House) 以南普雷西湖 (Pressy Lake) 的居民，在某種程度上已成為捕捉北極光的專家。 在過去的幾年裡，他拍攝了數百張令人著迷的照片，這些照片來自他的家和附近光污染極小的湖泊。

當我們接近即將到來的太陽活動極大期時，目睹這種自然現象成為一個獨特的機會。 無論您相信與北極光相關的傳說和信仰，還是只是驚嘆它們的美麗，都不應錯過體驗這一神奇表演的機會。

來源：

– Kyle Reiter 博士，加拿大自然資源部加拿大災害資訊服務處的物理科學家