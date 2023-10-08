不列顛哥倫比亞省期待的北極光高峰年：2023 年

北極光，也稱為北極光，長期以來以其在天空中舞動的令人驚嘆的彩色燈光而吸引著人們。 在不列顛哥倫比亞省，即將到來的冬天預計將是見證這種自然現象的史詩般的季節。

加拿大自然資源部加拿大災害資訊服務中心的物理科學家凱爾·賴特博士表示，北極光的活動遵循一種稱為太陽週期的規律模式。 此週期每 11 年在最大活動期和最小活動期之間交替。 目前，我們正在邁向下一個太陽活動極大期，預計發生在 2024 年。太陽活動極大期是指太陽上有最多區域可以產生導致地磁風暴和極光活動的時間。

當帶電粒子與地球高層大氣中的氣體碰撞時，就會出現極光，產生充滿天空的彩色閃光。 由於隨著時間的推移發生了數十億次閃光，這些燈光似乎在天空中移動。 雖然從八月到五月，幾乎每天晚上都可以在南北磁極上方的極光橢圓區看到極光，但在更南的地方並不常見。

太陽作為極光活動的最大驅動力發揮著重要作用。 當我們接近太陽活動極大期時，目睹令人驚嘆的北極光的機會就會增加。 然而，研究人員正在積極研究與極光相關的高層大氣中存在的複雜化學過程。

洛恩史密斯 (Lorne Smith) 是一位熟知北極光之美的人。 史密斯住在 100 Mile House 以南的 Pressy Lake，他拍攝了數百張家中燈光的照片。 作為自學成才的北極光現象專家，史密斯預測，由於 2023 年太陽活動週期，11 年將是不列顛哥倫比亞省北極光的高峰年。

史密斯在 100 多個夜晚冒著寒冷的天氣，磨練了透過攝影捕捉燈光的技巧。 透過學習如何拍攝北極光，他創作了一系列令人瞠目結舌的影像，展現了這種自然現象的壯觀之美。

隨著對 2023 年的期待不斷加深，不列顛哥倫比亞省北部和中部的人們熱切期待著目睹令人著迷的北極光的可能性。 由於南卡里布普雷西湖和周邊湖泊等地區的光污染較少，捕捉到這些飄逸燈光的機會顯著增加。

傳說北極光是祖先的靈魂在天空中舞動，在不同的文化中，北極光被視為對在北極光下孕育的孩子的幸運和美麗的祝福。 無論與這些燈光相關的信念如何，它們都會繼續激發敬畏、恐懼和藝術表達，為那些有幸目睹它們的人提供迷人的奇觀。

來源：

– Kyle Reiter 博士，加拿大自然資源部加拿大災害資訊服務中心的物理科學家

——洛恩‧史密斯，北極光專家與攝影師