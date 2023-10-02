SpaceX 取消了美國 Starlink 的候補名單，提供立即訂閱服務

SpaceX 宣布已取消美國 Starlink 衛星網路系統的候補名單。 這意味著有興趣的客戶現在可以訂閱立即訪問，而無需等待。 該公司將這項成就歸功於第二代星鏈衛星提供的容量提高，衛星的容量是第一代衛星的四倍。 因此，星鏈現已在全國推出。

此前，由於需求旺盛，美國某些地區對 SpaceX 衛星網路系統的存取受到限制。 潛在客戶必須等待數週或數月才能獲得存取權限，而現有訂戶則遇到網路擁塞問題，可能會降低網路速度。 不過，SpaceX一直致力於透過發射更多衛星來擴大星鏈的容量，這已逐漸緩解了存取限制。

週一，候補名單上最後一批堅持不懈的人（主要位於美國東南部）終於獲準進入。 這項進展是在 SpaceX 將另一批 22 顆 Starlink 衛星部署到軌道後不久發生的，天文學家喬納森·麥克道爾 (Jonathan McDowell) 證實，衛星總數達到 4,845 顆。

儘管候補名單已被刪除，但一些訂戶甚至星鏈本身都報告速度比預期慢。 然而，第二代星鏈衛星不僅提供了更大的容量，而且還承諾為地面用戶提供更快的網路速度。 此外，SpaceX 正準備推出下一代碟形硬件，預計將進一步提高效能。

來源：

– [SpaceX](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)