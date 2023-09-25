SpaceX 成功將 21 顆星鏈衛星送入軌道

SpaceX 已成功利用獵鷹 21 號火箭將一組 9 顆星鏈衛星送入軌道。 這次發射在加州范登堡太空部隊基地進行，獵鷹 9 號火箭於美國東部時間凌晨 4 點 48 分升空。 SpaceX 在 X（以前稱為 Twitter）上直播了這次發射，報告從發射前五分鐘開始。

這次發射是在佛羅裡達州太空海岸執行另一次星鏈任務後不久進行的，它標誌著重複使用的獵鷹 17 號第一級的第 9 次飛行。 這意義重大，因為它追平了 SpaceX 之前的可重複使用性記錄。

Starlink 是 SpaceX 雄心勃勃的網路巨型星座，目前在近地軌道 (LEO) 擁有超過 4,750 顆運行衛星。 該公司計劃在未來大幅擴張。

獵鷹 9 號的第一級安全返回地球，在海上的 SpaceX 無人機船上執行精確著陸。 這個特殊的獵鷹 9 號第一級現已完成六次發射和著陸。

發射後約 62.5 分鐘，21 顆星鏈衛星被部署到近地軌道 (LEO) 的指定位置。

這次成功發射和部署更多星鏈衛星進一步體現了 SpaceX 對建立全球互聯網網路的承諾。 隨著每一次成功的任務，該公司都離他們的目標更近了一步，即為世界上最偏遠的地區提供高速、可靠的網路存取。

來源：Space.com（網址已刪除）

定義：

1.獵鷹9號火箭：SpaceX開發的兩級軌道運載火箭，用於將有效載荷運送到太空。

2. 星鏈衛星：SpaceX 發射的衛星，作為其提供全球網路覆蓋計畫的一部分。

3. 低地球軌道 (LEO)：距離地球表面約 160 至 2,000 公里的空間區域。

來源：

Space.com（網址已刪除）