SpaceX 將在雙頭太空飛行中再發射 22 顆星鏈衛星

SpaceX 正準備發射 22 顆 Starlink 網路衛星，以迎接太空飛行的雙重挑戰。 這場雙賽的第一站定於今晚 8 月 9 日舉行，獵鷹 9 號火箭計劃於美國東部時間晚上 06:XNUMX 從卡納維拉爾角太空部隊站升空。 此次發布還有四個備用機會。

可以透過 SpaceX 在 X 上的帳戶（以前稱為 Twitter）即時追蹤發射和任務，報告從發射前五分鐘開始。 如果一切按計劃進行，獵鷹 9 號的第一級將在發射後約 8.5 分鐘返回地球並垂直降落在 SpaceX 無人機飛船 A Shortfall of Gravitas 上。 這個特殊的獵鷹 9 號第一級已經完成了 14 次升空和著陸，包括為 NASA 運送太空人到國際太空站。

發射後約 65 分鐘，22 顆星鏈衛星將從獵鷹 9 號的上級部署到近地軌道。 這次發射後，美國東部時間凌晨 3 點 23 分將在西海岸發射另一次星鏈任務。 這將是 SpaceX 今年的第 71 和第 72 次軌道發射，其中大部分致力於擴展星鏈巨型星座。

星鏈巨型星座目前由 4,830 多顆運行衛星組成，專注於為世界各地服務不足的地區提供網路存取。 SpaceX 在基於衛星的網路連線領域不斷取得進步，這些即將到來的發射進一步為其雄心勃勃的目標做出了貢獻。

來源：

來源：Space.com –“SpaceX 今晚將使用創紀錄的二手火箭再發射 22 顆星鏈衛星”