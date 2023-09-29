SpaceX 獵鷹 9 號火箭將發射 22 顆星鏈衛星進入軌道

SpaceX 獵鷹 9 號火箭將從佛羅裡達州太空海岸發射，將 22 顆星鏈衛星送入軌道。 發射計劃於美國東部時間下午 6:39（格林尼治標準時間 2239）從卡納維爾角太空部隊站進行。 有興趣的人可以透過 SpaceX 在 X 上的帳戶（以前稱為 Twitter）觀看現場報道，報告在發射前五分鐘開始。

升空後，如果一切按計劃進行，獵鷹 9 號的第一級將在發射後約 8.5 分鐘返回地球，並在海上的 SpaceX 無人機船上垂直著陸。 這將標誌著獵鷹 10 號第一級的第十次升空和著陸。 火箭重複使用的記錄目前為 9 次飛行，由兩個不同的助推器保持。

22 顆星鏈衛星將在發射後約 9 分鐘從獵鷹 65 號的上級部署到近地軌道 (LEO)。 這項任務將是 SpaceX 在 69 年進行的第 2023 次軌道發射，其中約 60% 的飛行致力於擴展星鍊網路。

SpaceX的星鏈巨型星座目前由近4,800顆運行衛星組成，未來這個數字還會持續增加。 SpaceX 已獲准在近地軌道上部署 12,000 顆衛星，並已申請批准另外 30,000 顆衛星。

這 22 顆星鏈衛星的發射將為 SpaceX 提供全球寬頻覆蓋的持續努力做出貢獻。 隨著每次發射，星鍊網路都會不斷發展，讓我們更接近地球每個角落都可以存取網路的世界。

來源：

– [來源文章]