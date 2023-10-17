SpaceX 將發射 22 顆星鏈衛星以增強衛星星座

SpaceX 的 Starlink 衛星星座即將迎來重大升級，從佛羅裡達州發射了 22 顆衛星。 搭載9 顆星鏈網路衛星的獵鷹22 號火箭定於美國東部時間17 月5 日星期二下午20:40 從卡納維爾角太空部隊站的40 號航太發射場(SLC-XNUMX) 升空。

這次特殊的發射之所以引人注目，是因為它標誌著火箭第一級助推器的第 16 次飛行。 該助推器先前曾支援 GPS III 太空飛行器 04、GPS III 太空飛行器 05、Inspiration4、Ax-1、Nilesat 301、OneWeb Launch 17、ARABSAT BADR-8 等任務以及八個 Starlink 任務。 這一令人印象深刻的記錄證明了 SpaceX 火箭的可重複使用性和可靠性。

級分離後，第一級助推器不會被丟棄，而是會返回地球。 它將進行受控下降，並最終降落在位於大西洋的“Just Read the instructions”無人機上。 這次著陸和回收工作證明了 SpaceX 對永續太空探索的承諾，即重複使用昂貴的組件，而不是在使用一次後丟棄它們。

對於有興趣觀看任務進展的人來說，大約在發射前五分鐘，SpaceX 的官方 YouTube 頻道@SpaceX 將提供現場直播。 這將為觀眾提供前排座位，親眼目睹搭載星鏈衛星的獵鷹 9 號火箭升空，以及隨後的助推器降落在大西洋的無人船上。

隨著每次成功發射，SpaceX 的 Starlink 衛星星座不斷擴大，使全球高速網路連線更接近現實。

來源：

– SpaceX（推特：@SpaceX）