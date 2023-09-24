SpaceX 獵鷹 9 號火箭將發射 21 顆星鏈衛星

SpaceX 正在準備另一次發射，這次是從加州范登堡太空部隊基地發射獵鷹 9 號火箭。 該火箭將攜帶 21 顆 Starlink 衛星前往近地軌道 (LEO)。 此次發射定於週一（25 月 3 日）凌晨 23:0723（格林威治標準時間 12；加州當地時間上午 23:XNUMX）進行。

如果一切順利，獵鷹 9 號的第一級將在發射後約 8.5 分鐘返回地球並降落在 SpaceX 無人機船上。 這個特殊的第一級已被重複使用，並已成功進行了五次升空和著陸，這使其成為第六次任務。

星鏈衛星的部署預計將在發射後約 62.5 分鐘進行。 Starlink 是 SpaceX 雄心勃勃的項目，旨在創建一個全球網路巨型星座。 目前，LEO 有超過 4,750 顆運行衛星，SpaceX 計劃在未來繼續擴大該網路。

此次發射是在 SpaceX 創下重複使用的獵鷹 17 號第一級第 9 次飛行紀錄後不久進行的。 火箭的快速重複使用是 SpaceX 的一項重大成就，體現了他們對具有成本效益的太空探索的承諾。

若要觀看發射現場直播，您可以在 X（以前稱為 Twitter）上收聽 SpaceX 的帳戶，其報告將在發射前五分鐘開始。 隨著 SpaceX 繼續突破太空技術的界限並建立星鍊網絡，激動人心的時刻即將到來。

定義：低地球軌道 (LEO) 是指繞地球運行的軌道，高度介於 160 公里（99 英里）至 2,000 公里（1,200 英里）之間。

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