SpaceX 發射 22 顆星鏈衛星，擴大全球網路覆蓋範圍

SpaceX 的 Starlink 計畫向前邁出了重要一步，成功將另外 22 顆衛星成功發射到近地軌道。 這次最新部署使運作中的星鏈衛星總數達到數百顆，標誌著 SpaceX 為服務不足和偏遠地區提供全球網路覆蓋的目標實現了一個重要里程碑。

星鏈計畫旨在創建一個由小型衛星組成的龐大網絡，為缺乏可靠連接的地區提供高速互聯網接入。 透過擴展網路和增加在軌衛星數量，SpaceX 甚至可以為最孤立的社區提供網路接入，彌合數位落差並開闢新的教育和經濟機會。

在馬斯克的領導下，SpaceX 為星鏈計畫設定了雄心勃勃的目標。 該公司的願景是為全球各個角落的人們提供網路接入，包括那些地理條件惡劣的地區的人們。 每一次成功的衛星發射，SpaceX 都離實現這一願景更近了一步，並鞏固了其作為航太工業關鍵參與者的地位。

星鏈計畫獲得的全球關注和支持凸顯了它對改善全球網路可近性的潛在影響。 政府、企業和個人認識到為服務不足地區提供可靠的互聯網所具有的變革力量，而 SpaceX 的努力被視為一項開創性舉措。

隨著星鍊網絡的不斷發展，它有望重塑數位景觀並創造一個更互聯的世界。 憑藉在太空技術方面的不斷進步，SpaceX 正在激發創新，並透過普遍的網路覆蓋來推動未來的發展。

來源：

– 美國太空總署 – https://www.nasa.gov/

– SpaceX – https://www.spacex.com/