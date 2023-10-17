SpaceX 星艦已準備好進行發射排練，等待 FAA 許可

在一項令人興奮的進展中，SpaceX 已成功將其最新的 Starship 原型機（上級 Ship 25）堆疊在德克薩斯州南部 Starbase 設施的 Booster 9 頂部。 這標誌著星艦即將進行的第二次試飛準備工作邁出了重要一步。

星艦於今年 XNUMX 月進行了首次飛行，是一種完全可重複使用的太空船，專為將貨物和人類運送到月球、火星等目的地的任務而設計。 SpaceX 的這個雄心勃勃的計畫旨在徹底改變太空探索並使星際旅行成為現實。

將 25 號船堆疊到助推器 9 上是試飛之前的關鍵一步。 這兩個組件的成功整合使 SpaceX 距離發射 Starship 進行下一次飛行測試又更近了一步。

然而，在試飛之前，SpaceX 必須先獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 的發射許可證。 SpaceX 與 FAA 密切合作，確保滿足所有必要的安全措施和法規以獲得許可證。

SpaceX 和 FAA 之間的合作凸顯了確保航太活動安全性和合規性的重要性。 透過密切合作，兩個實體都在努力突破太空探索的界限，同時優先考慮太空人、太空​​船和公眾的福祉。

隨著星艦第二次試飛的準備工作繼續進行，25 號星艦成功堆疊到助推器 9 上是一個重要的里程碑。 它使 SpaceX 距離下一階段的測試更近了一步，最終實現了星際旅行的夢想。

來源：

– SpaceX 星艦已準備好進行發射排練，正在等待美國聯邦航空管理局 (FAA) 許可。