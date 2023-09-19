SpaceX 獵鷹 9 號火箭將創紀錄第 17 次發射

SpaceX 獵鷹 9 號火箭今晚將進行第 17 次發射，創造歷史。 該火箭將攜帶 22 顆 SpaceX 的 Starlink 網路衛星。 此次發射定於美國東部時間晚上 10 點 47 分在佛羅裡達州卡納維拉爾角太空部隊站進行。 觀眾可以透過 SpaceX 在 X 上的帳戶觀看現場直播。

如果一切按計劃進行，獵鷹 9 號的第一級將在 8.5 分鐘後返回地球，並降落在駐紮在海上的 SpaceX 無人機船上。 這將標誌著獵鷹 17 號助推器第 9 次成功升空和著陸，為火箭可重複使用性樹立了新的里程碑。 目前，僅兩架獵鷹9號助推器就實現了16次飛行。

火箭上的 22 顆 Starlink 衛星將在發射後約 62.5 分鐘部署到近地軌道。 這次發射也將為 SpaceX 創造另一項記錄，因為這將是他們今年的第 65 次軌道任務，超過了他們在 61 年創下的 2022 次軌道任務記錄。

SpaceX 今年的主要重點是擴大星鏈巨型星座，目前由 4,700 多顆運行衛星組成。 然而，該公司計劃繼續增加這一數字，因為他們已獲準發射 12,000 顆 Starlink 衛星，並已申請批准另外 30,000 顆衛星。

每一次成功的發射和著陸，SpaceX 都展現了火箭可重複使用性的重要性和潛力。 隨著他們不斷突破太空技術的界限，太空探索的未來看起來比以往任何時候都更加光明。

來源：

– SpaceX 任務描述

– SpaceX 在 X 上的帳號（以前的 Twitter）