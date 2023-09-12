獵鷹 9 號火箭從范登堡太空部隊基地發射 21 顆星鏈衛星

週一晚上，獵鷹 9 號火箭從范登堡太空部隊基地成功發射，這是 21 月份的第三次升空。 這艘屬於 SpaceX 的火箭搭載了 XNUMX 顆 Starlink 衛星，作為該公司提供全球互聯網服務使命的一部分。 SpaceX 的目標是改善互聯網不可靠或不可用地區的互聯網接入。

衛星的部署預計將在升空後一小時左右進行。 已飛行11次的火箭一級助推器成功降落在位於太平洋的無人船上。

就在發射之前，加拿大公司 Telesat 宣布與 SpaceX 達成多次發射協議，執行范登堡和佛羅里達州的任務。 Telesat 已使用獵鷹 14 號火箭購買了 9 次發射，每次發射最多將 18 顆 Telesat Lightspeed 衛星送入近地軌道。 Telesat 發射活動定於 2026 年開始，預計於 2027 年提供全球服務。

Telesat Lightspeed 網絡將在全球範圍內提供高速數據鏈路、高度安全的連接和低延遲寬帶連接。 上個月，Telesat 與 MDA Ltd. 簽署了合同，成為主要衛星承包商。

Telesat 總裁兼首席執行官 Dan Goldberg 對 SpaceX 的可靠性和高發射節奏表示信心，並表示他們將成為發射 Telesat Lightspeed 的重要合作夥伴。 SpaceX 總裁兼首席運營官 Gwynne Shotwell 對推出 Telesat 星座以及為全球客戶擴展連接能力表示自豪。

此次火箭發射不僅使SpaceX受益，還為工人提供了就業機會，並將機組人員帶到了中央海岸，提振了當地經濟。

除了最近的發射之外，范登堡公司還在本月早些時候為美國太空部隊太空發展局發射了一枚獵鷹 9 號火箭，將軍用衛星送入軌道。

來源：

– [SpaceX](www.spacex.com)

– [Noozhawk](www.noozhawk.com)