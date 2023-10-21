SpaceX 宣布凌晨發射獵鷹 9 號火箭

SpaceX 宣布即將從范登堡太空部隊基地發射。 該公司定於 12 月 47 日中午 21 點 9 分從 SLC-4E 發射獵鷹 21 號火箭。 這次發射的目的是將XNUMX顆星鏈衛星部署到近地軌道。

如果發射無法按計劃進行，SpaceX 已在凌晨 1 點 23 分至凌晨 3 點之間確定了三個備用機會，以重新安排發射時間。 此外，從週六晚上 11:26 到週日凌晨 2:50，還有 XNUMX 個額外的備份機會。

對於有興趣的人來說，發射前大約五分鐘即可觀看 SpaceX 的現場網路直播。 這將為觀眾提供即時更新，讓他們見證任務的展開。

值得注意的是，支援此任務的助推器在先前的發射中已使用了 15 次。 級分離後，火箭的第一級預計將降落在太平洋的「當然我仍然愛你」無人機上。 這種可重複使用性是 SpaceX 努力降低太空探索成本並使其更永續的重要里程碑。

關於局部影響，預計此次發射期間不會聽到音爆。 這對附近的居民來說是個好消息，因為音爆可能會造成破壞並令人震驚。

總體而言，SpaceX 的這次清晨發射標誌著該公司在開發和擴展其全球衛星互聯網網路的持續使命中又向前邁出了一步。

定義：

– 獵鷹 9 號火箭：SpaceX 開發的兩級軌道運載火箭。 它專為將衛星和有效載荷可靠、安全地運輸到太空而設計。

– Starlink 衛星：SpaceX 部署的小型衛星星座，旨在提供全球寬頻覆蓋。

– 當然我仍然愛你無人機飛船：SpaceX 使用的自主無人機船，用於在海上著陸和回收火箭助推器。

來源：SpaceX（未提供 URL）