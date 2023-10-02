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SpaceX 從卡納維爾角完成年度第 69 次軌道飛行

By薇琪斯塔夫羅普盧

十月六日
SpaceX 從卡納維爾角完成年度第 69 次軌道飛行

SpaceX 從卡納維爾角成功發射了今年的第 69 次軌道任務。 這標誌著SpaceX 從太空海岸進行的第49 次飛行，該公司負責52 年從該地區發射的2023 次任務中除9 次外的所有任務。獵鷹40 號火箭於週五晚上10 點從太空發射中心XNUMX 號發射，先前因延誤而導致延誤。惡劣的天氣條件。

獵鷹9號第一級助推器進行了第10次飛行，並成功降落在大西洋的A Shortfall of Gravitas無人機上。 這一里程碑證明了 SpaceX 技術的可重複使用性和成本效益。

ULA（聯合發射聯盟）也計劃從鄰近的41 號太空發射中心進行下一次發射。發射計劃於下週五進行，目標火箭是Atlas V。這次發射意義重大，因為它承載了亞馬遜的前兩個測試項目柯伊伯計畫衛星。 隨著亞馬遜購買更多的 Atlas 火箭，ULA 預計將定期發射這些任務，為亞馬遜計畫的 3,236 顆衛星星座與 SpaceX 的 Starlink 競爭做出貢獻。

SpaceX 計劃於 5 月初進行重大發射，但由於不可預見的情況，NASA 宣布推遲其 Psyche 探測器任務。 搭載探測器的獵鷹重型火箭原定於12 月10 日發射，但新的目標日期不早於16 月23 日上午XNUMX 點XNUMX 分。該任務旨在探索富含金屬的小行星，也稱為Psyche ，並且發布窗口將延長至 XNUMX 月 XNUMX 日。

隨著SpaceX的持續努力和頻繁發射，該公司始終處於航太產業的前沿，為太空探索和衛星部署的進步做出了貢獻。

來源：
– 引用：SpaceX 憑藉卡納維拉爾升空發射了今年第 69 次軌道飛行（2023 年，2 月 2 日），2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日檢索自 phys.org
– 2023 年奧蘭多哨兵。 由 Tribune Content Agency, LLC 發行。

By 薇琪斯塔夫羅普盧

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