SpaceX 搭載星鏈衛星發射獵鷹 9 號火箭

SpaceX 從卡納維爾角太空部隊站的 9 號發射場成功發射了一枚獵鷹 40 號火箭。 此次發布標誌著該公司今年第 55 次發布。 該火箭攜帶 22 顆 Starlink 互聯網衛星的有效載荷。 獵鷹 9 號的第一級助推器原定在升空後約 8 分鐘降落在海上的一艘無人駕駛船上。

太空軍第 45 氣像中隊預測，有利發射天氣的可能性為 80%，主要擔心的是冷鋒造成的潛在厚雲層。 然而，這次任務預計不會出現局部音爆。 發射時間定為美國東部時間晚上 9:06，備用發射時間為美國東部時間上午 12:29。

SpaceX 尚未宣布卡納維爾角太空部隊站下一次星鏈任務的日期。 然而，他們正在為即將從甘迺迪太空中心發射三核獵鷹重型火箭的美國太空總署靈神飛船做準備。 普賽克太空船將踏上近六年的旅程，研究金屬小行星普賽克，它在火星和木星之間的主要小行星帶內繞太陽運行。

SpaceX 不斷突破太空探索和衛星技術的界限。 每一次成功發射，他們都擴大了星鏈網路星座，讓我們更接近全球互聯的未來。 請繼續關注 SpaceX 的更多令人興奮的發射和發現。

定義：

– 獵鷹 9 號：SpaceX 開發的兩級可重複使用火箭，用於將有效載荷運送到太空。

– Starlink：由 SpaceX 建造的衛星網路星座，用於提供全球網路覆蓋。

– 40 號發射場：位於佛羅裡達州卡納維爾角太空部隊站的發射場。

– 無人機船：SpaceX 用來在海上著陸和回收火箭助推器的自主航海船。

來源：

– SpaceX：https://www.spacex.com/

– 太空部隊：https://www.spaceforce.mil/

– 今日佛羅裡達：https://www.floridatoday.com/launchschedule