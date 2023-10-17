SpaceX 今天的發射符合太空海岸今年的發射紀錄

SpaceX 計劃於週二從卡納維拉爾角太空部隊站進行發射，這將追平太空海岸此前一年的發射次數記錄（總共 57 次發射）。 此次發射定於下午 5 點 20 分進行，將搭載 22 顆 SpaceX 的 Starlink 網路衛星。

今年，SpaceX 已成為佛羅裡達州太空海岸的主要發射提供商，在卡納維拉爾或甘迺迪太空中心執行了 53 次發射任務。 相較之下，聯合發射聯盟（ULA）已經發射了31次，相對論性空間已經發射了一次。 SpaceX 的大部分發射都是為了不斷發展的星鏈星座，這次發射標誌著太空海岸的第 XNUMX 次星鏈任務。

除了星鏈任務外，SpaceX 今年還發射了全部三項美國載人任務，包括 Crew-6、Axiom 2 和 Crew-7，全部來自甘迺迪太空中心。 值得注意的是，KSC 還舉辦了四次獵鷹重型發射，包括最近的 Psyche 發射，這標誌著 NASA 首次使用這種強大的火箭。

發射速度有所加快，週五早上的 Psyche 發射與當晚的 Starlink 發射之間僅相隔 42 小時 1966 分鐘。 這是自 XNUMX 年雙子座計畫任務以來發射間隔最短的一次。

SpaceX 創下了 40 號太空發射綜合體發射的多項週轉記錄，包括在四天內從發射台發射了兩次任務。 隨著計劃中的更多星鏈飛行，以及 CRS-29 補給和商業月球有效負載服務 (CLPS) 任務等未來任務，東部山脈今年可能會進行 70 多次發射。

ULA 和 Relativity Space 等其他發射提供者也有可能在年底前進行發射。 ULA 的新型 Vulcan Centaur 火箭最初定於 2024 月升空，可能在 XNUMX 月升空。 與此同時，傑夫貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下的藍色起源公司 (Blue Origin) 希望在 XNUMX 年底前首次推出新格倫重型運載火箭。

展望未來，太空海岸預計將持續保持高發射頻率，SpaceX 和 ULA 旨在提高發射節奏，更多公司將進入該市場。

來源：

– 2023 奧蘭多前哨報

– SpaceX 今天的發射將追平太空海岸今年的記錄（2023 年，17 月 XNUMX 日）