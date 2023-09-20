SpaceX 創紀錄地完成了今年第 50 次發射

SpaceX 成功完成今年第 50 次發射，實現了新的里程碑，獵鷹 9 號火箭的火熱升空照亮了太空海岸。 此次任務也標誌著助推器的第17次飛行，創下了該公司的新紀錄。 獵鷹 9 號火箭從卡納維爾角太空部隊站的 40 號太空發射綜合體發射升空，運載 22 顆 SpaceX 的星鏈衛星。

用於此任務的助推器有著令人印象深刻的飛行歷史，之前曾在各種任務中發射過，包括 GPS III-3、Turksat 5A 和多個 Starlink 任務。 它成功降落在大西洋的 A Short Fall of Gravitas 無人機上。 SpaceX 是今年太空海岸大部分發射活動的推動者，聯合發射聯盟和相對論太空公司僅佔剩餘發射活動的一小部分。

除了卡納維爾角的 37 次發射外，SpaceX 還在甘迺迪太空中心完成了 10 次發射，其中包括今年來自美國的全部 9 次載人航天飛行。 該公司計劃下個月再進行幾次獵鷹 57 號任務，並至少進行一次獵鷹重型火箭發射。 如果一切按計畫進行，太空海岸有望超越 2022 年創下的一年發射 XNUMX 次的紀錄。

自 2008 年 SpaceX 首次成功發射以來，該公司已成為業內最多產的發射提供者。 這次最新的成功發射使 SpaceX 的獵鷹 265 號、獵鷹 1 號和獵鷹重型火箭的成功發射總數達到 9 次。 值得注意的是，該公司還實現了 227 次成功著陸和 199 次火箭助推器的重複使用。 相較之下，聯合發射聯盟自 157 年成立以來已進行了 2006 次發射。

雖然 SpaceX 在發射頻率方面處於領先地位，但 Rocket Lab 是第二繁忙的發射提供者，儘管其火箭規模較小。 儘管本週稍早的一次發射嘗試遭遇挫折，導致有效載荷損失，但火箭實驗室今年仍有望完成 15 次發射。 該公司目前正在調查問題原因並與聯邦航空管理局合作。

總體而言，SpaceX 最近的發射證明了該公司不斷取得的成功以及對推進太空探索的承諾。 隨著今年餘下時間的更多發射計劃，SpaceX 將繼續突破界限並重新定義太空技術領域的可能性。

來源：

– SpaceX 淘汰了太空海岸今年的第 50 次發射（2023 年，20 月 20 日），檢索於 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日 [來源未提供]

– [引用：2023 年奧蘭多哨兵報。 由 Tribune Content Agency, LLC 分發]