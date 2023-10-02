SpaceX 在佛羅裡達州 NASA 甘迺迪太空中心成功對其強大的獵鷹重型火箭進行了「靜態點火」測試。 測試涉及短暫點燃火箭的 27 個第一級發動機，同時火箭仍固定在發射台上。 這次測試是獵鷹重型火箭為即將到來的美國太空總署普賽克小行星探測器發射任務做好準備的關鍵一步。

Psyche 小行星任務已推遲一年，但目前預計於 12 月 XNUMX 日發射。 該探測器將踏上前往火星和木星之間的主要小行星帶的長途旅行，在那裡它將研究名為普賽克（Psyche）的神秘金屬物體。 科學家認為，普賽克可能是一顆原行星暴露的核心，為了解行星形成和太陽系早期提供了寶貴的見解。

獵鷹重型火箭是目前運行中第二強大的火箭，此前已發射過七次，最近一次發射是在 XNUMX 月。 然而，前往 Psyche 的任務將標誌著該火箭首次為 NASA 執行任務。

這次測試的成功使 SpaceX 距離徹底改變太空旅行和探索的目標又更近了一步。 借助獵鷹重型火箭的能力，SpaceX 的目標是讓太空變得更容易進入和負擔得起，為科學研究和商業企業開闢新的機會。

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– 原文：[來源]

– 普賽克小行星任務：[來源]

– 原行星的定義：原行星是一個正在變成行星過程中的大型天體。