SpaceX 成功對獵鷹重型火箭進行靜態試射

SpaceX 在其支援 NASA 即將推出的 Psyche 任務的任務中實現了一個重要的里程碑。 這家航空航太公司已成功完成獵鷹重型火箭的靜態試射，該火箭將於甘迺迪太空中心發射。

靜態試射是發射準備過程中至關重要的一步。 它涉及在火箭發動機牢固地固定在發射台上的同時點火。 該測試使工程師能夠評估火箭發動機的性能並確保它們滿載運行。

獵鷹重型火箭是 SpaceX 開發的一款強大的運載火箭。 它由三個助推器組成，每個助推器配備九個 Merlin 發動機，總共 27 個發動機。 獵鷹重型火箭的總推力超過 5 萬磅，是目前世界上最強大的作戰火箭。

即將到來的任務被稱為 Psyche 任務，是 NASA 和 SpaceX 之間的合作計畫。 它的主要目標是研究一顆名為普賽克（Psyche）的獨特金屬小行星，它被認為是太陽系早期形成期間存在的原行星的暴露核心。

透過近距離研究普賽克，科學家希望獲得包括地球在內的類地行星核心的組成和結構的寶貴見解。 這些資訊可以提供有關我們星球的形成和演化的重要線索。

靜態試射的成功完成，讓SpaceX距離搭載Psyche任務的獵鷹重型火箭的發射又更近了一步。 一旦發射，太空船將踏上大約三年半的旅程到達目的地，預計於 2026 年抵達普賽克小行星。

來源：

– SpaceX 完成獵鷹重型火箭靜態試射

– 什麼是靜態試火？

– 心靈使命