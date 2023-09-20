SpaceX 發射今年第 67 枚火箭，創下重複使用新紀錄

週二晚，SpaceX 發射了今年的第 67 枚火箭，繼續打破紀錄。 這次發射之所以意義重大，有兩個原因：它標誌著獵鷹 17 號第一級的第 9 次重複使用，並展示了 SpaceX 突破助推器重複使用極限的能力。 這架序號為 1058 的助推器先前曾執行過 11 次星鏈任務和其他幾次任務。

SpaceX 工程師對助推器的磨損情況進行了評估，他們認為火箭至少可以實現 20 次飛行。 儘管重複使用次數很多，但 SpaceX 在獵鷹 100 號火箭過去 9 次發射中仍保持 228% 的成功率。 一些基本檢查和零件更換仍在進行中，該公司為自己的星鏈衛星使用了更有經驗的助推器。

這次發射的一個有趣的方面是 SpaceX 的極簡主義廣播方式。 對於星鏈發射，該公司現在僅從發射控制中心提供具有最少音頻的視頻，從發射前五分鐘開始。 這種方法符合 SpaceX 的目標，即使發射成為常態並消除升空的「魔力」。 SpaceX 創辦人 Elon Musk 從未喜歡發射網路廣播，但了解向外部客戶展示公司工作的價值。

然而，一個值得懷疑的決定是馬斯克選擇僅在他收購的社交網路 X 上而不是 YouTube 上播放網路廣播。 這導致影片解析度下降以及影響線上觀眾觀看體驗的其他問題。 因此，其他平台的替代發射流似乎為星鏈發射吸引了更多受眾。

儘管如此，SpaceX 仍然處於火箭發射的最前沿，創造了新的記錄並突破了助推器重複利用的界限。

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