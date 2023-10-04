太空人準備太空行走並維護國際太空站上的設備

國際太空站 (ISS) 上第 70 號探險隊的太空人正忙著為即將到來的太空行走做準備並維護運動裝備。 計劃於 12 月 20 日和 XNUMX 日進行兩次太空行走，並將在 NASA 電視台進行現場直播。 在第一次太空行走期間，歐空局指揮官安德烈亞斯·摩根森和美國宇航局飛行工程師洛拉·奧哈拉將從太空站外表面收集微生物樣本，以研究可以在太空真空中生存的微生物類型。 這將是兩位太空人的首次太空漫步。 在第二次太空行走中，奧哈拉和美國太空總署飛行工程師賈斯明·莫格貝利將拆除故障的無線電通訊設備並安裝新的太陽能電池陣列硬體。

除了太空行走準備工作外，太空人還執行維護任務。 Jasmin Moghbeli 測試了她的太空衣的通訊能力，而 Satoshi Furukawa 和 Loral O'Hara 更新了命運實驗室模組中的鍛鍊週期組件。 奧哈拉、尼古拉·丘布和奧列格·科諾年科也進行了聽力測試，科諾年科和康斯坦丁·鮑里索夫在軌道實驗室維修了各種俄羅斯航天局硬件。

國際太空站於 1998 年發射，是太空探索國際合作的研究實驗室和航太港。 它以約400公里的高度繞地球運行，為科學研究、技術開發和人類太空探索提供了獨特的平台。

來源：

– 美國宇航局：https://www.nasa.gov

– 歐洲太空總署：https://www.esa.int

– 俄羅斯航太局：https://www.roscosmos.ru