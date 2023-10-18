Expedition 70 太空人在國際太空站進行研究和機器人研究

70 月 17 日星期二，國際太空站 (ISS) 上的四名 Expedition XNUMX 太空人度過了輕鬆的一天。他們在下午專注於生物學研究和機器人技術。 太空人繼續為即將到來的太空行走做準備，並執行自己的研究任務。

NASA 太空人 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 共同致力於 CIPHER 研究的心臟研究，該研究旨在了解長期太空任務對太空人心理和生理狀況的影響。 他們還在天鵝座補給船上卸下貨物並處理垃圾。

歐洲太空總署 (ESA) 指揮官安德烈亞斯·摩根森 (Andreas Mogensen) 進行了 Earthshine 實驗，使用沖天爐中的數位相機拍攝月球並捕捉從地球反射的陽光。 飛行工程師 Satoshi Furukawa 在 Kibo 實驗室模組中測試了球形機器人相機。

奧哈拉和摩根森最初計劃的太空行走已推遲至 25 月。 同時，俄羅斯太空總署的兩名太空人正在為定於45月XNUMX日進行的太空行走做準備。他們將執行約XNUMX小時XNUMX分鐘的外部維護任務。

整個週二，俄羅斯太空總署太空人測試了太空衣的生命支持系統和通訊組件。 他們也研究了失重對心臟的影響，並探索了改善國際機組人員和任務控制人員之間的溝通策略。

俄羅斯太空總署飛行工程師康斯坦丁·鮑里索夫（Konstantin Borisov）協助進行了心臟研究，並隨後使用連接到 Nauka 科學模組的歐洲機械臂進行了操作測試。

展望未來，美國太空總署計劃在國際太空站上進行即將開展的活動。