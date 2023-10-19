衛星處置：太空中日益增長的環境問題

已達到使用壽命的衛星給航太機構帶來了困境。 目前處理這些太空船的方法是將它們留在軌道上，將它們提升到遠離運行衛星的墓地軌道，或引導它們返回地球以重新進入大氣層。 然而，普渡大學和美國國家海洋暨大氣總署的研究人員最近進行的一項研究表明，重返大氣層並非沒有後果。

傳統上，再入大氣層被認為是處理低地球軌道（LEO）衛星的可靠方法。 近年來，隨著近地軌道上的衛星越來越擁擠，這種處置方法變得越來越流行。 然而，發表在《美國國家科學院院刊》上的研究表明，大氣層再入導致地球大氣層的上部區域被太空船蒸發的殘骸污染。

研究團隊注意到隕石進入大氣層後留下的離子雲的成分發生了變化。 他們發現這些粒子化學指紋的變化可能是由於重新進入大氣層的太空船數量不斷增加所致。 為了證實他們的發現，研究人員將儀器安裝在飛機上，並對阿拉斯加和美國大陸上空約 12 英里的大氣層進行了直接測量。

研究結果顯示，大氣中的金屬濃度很高，包括鋰、鋁、銅、鉛、鎂和鈉，這些金屬與衛星再入有密切關係。 此外，研究人員也觀察到，負責保護臭氧層的氣溶膠顆粒中有10%含有鋁。

雖然這些發現對環境和氣候變遷的全面影響尚不清楚，但研究人員認為，它強調了載人航天對地球的重大影響。 了解大氣中金屬濃度增加的後果對於評估臭氧層和地球表面生命的潛在風險至關重要。 需要進一步研究以充分理解衛星處置方法對環境的影響，並確定是否應探索替代策略來減輕地球大氣層的污染。

來源：

– 標題：衛星處置方法及其對地球大氣的影響

– 資料來源：《美國國家科學院院刊》

– 定義：低地球軌道 (LEO) 是距離地球表面約 2000 公里範圍內的一個太空區域，大多數衛星和國際太空站都位於該區域。

– 定義：再入大氣層是太空船或衛星在完成其任務或達到其使用壽命後進入地球大氣層的過程。