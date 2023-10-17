國際太空站外部洩漏促使美國太空總署重新安排太空行走

由於國際太空站（ISS）外部冷卻劑洩漏，美國太空總署被迫更改即將進行的太空行走的日期，並推遲另一次太空行走。 洩漏源自俄羅斯 Nauka 模組上的備用散熱器。 雖然冷卻劑對機組人員無毒或無害，但美國太空總署正在採取預防措施，防止其進入內部系統並隨著時間的推移導致設備退化。

鑑於這種情況，原定於 19 月 30 日星期四進行的太空行走已改期。 太空行走計畫的任務對時間不敏感，不會影響國際太空站的運作。 原計劃於 XNUMX 月 XNUMX 日星期一進行的第二次太空行走將按計劃進行。 這將標誌著美國太空總署太空人 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 首次出站。 在太空行走期間，他們將拆除一個故障的電子箱，並更換端口桁架太陽能阿爾法旋轉接頭上的滾輪軸承組件，使太空站的太陽能電池陣列能夠追蹤太陽。

同時，目前正在等待重新安排的另一次太空行走將由奧哈拉和歐洲太空總署太空人安德烈亞斯·摩根森參與。 他們的任務包括從太空站外部收集樣本以確定微生物的存在。 他們還將更換高清攝影機並進行維護工作，為未來的太空行走做準備。

這並不是第一次因冷卻劑洩漏而影響國際太空站運作的事件。 去年XNUMX月，聯盟號太空船在被小流星體撞擊後發生冷卻劑洩漏，導緻美國太空總署太空人和兩名俄羅斯太空人的停留時間延長了六個月。 最近Nauka模組散熱器洩漏的原因仍不清楚。

資料來源：NASA

定義：

– 國際太空站（ISS）：低地球軌道上的宜居太空站。 它是工作人員進行科學研究和實驗的實驗室。

– 冷卻劑：用於調節機械系統溫度的液體或氣體，例如國際太空站的冷卻系統。

– 太空行走：太空人在太空中在太空船外進行的活動。

– 散熱器：將熱量從一種介質傳遞到另一種介質的設備，通常安裝在產生多餘熱量的系統中。

– 滾輪軸承組件：一種允許在某些關節系統中平滑旋轉和運動的機構。 在這種情況下，它可以實現國際太空站太陽能電池陣列的旋轉。