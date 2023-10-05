韓國研究人員抗議政府削減研究預算的提議

韓國政府提議大幅削減 2024 年聯邦研究預算，此舉引發科學界的強烈不滿。韓國以政府在研發 (R&D) 方面的高額支出而聞名，但這一宣布卻引發了罕見的關注。研究人員的強烈抗議。

科學聯盟和協會正在聯手抗議這些削減，國家科學技術研究聯盟組織新聞發布會、集會並向國會寫信，希望獲得公眾支持。 各個團體也寫了反對該計劃的公開信。

韓國科學與資訊通信技術部 (MSIT) 於 22 月 4.5 日宣布削減經費，這是三十多年來首次專門針對科學經費進行削減。 根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，2023年韓國的研發預算佔GDP的比重將超過5%，該國總統先前曾宣布計劃將研發支出維持在XNUMX%，成為全球已開發國家之一。研究排名前五的國家。

MSIT 為其決定辯護稱，其目的是提高政府研發系統的效率。 擬議的削減將消除表現不佳的項目，並減少研究基礎設施和設備等間接成本。 該部計劃增加對人工智慧和半導體等特定領域的投資，同時減少對基礎研究的支持，轉而支持國際合作項目。

政府認為，韓國科學家在國內或國際上的合作不如歐洲和美國那麼多。 因此，它計劃擴大國際研究交流的預算。 然而，一些研究人員認為，國際合作需要的不僅是資金，還強調需要基礎設施和持續支持。

擬議的預算削減引發了人們對長期合作以及科學、技術、工程和數學 (STEM) 畢業生未來前景的擔憂。 人們已經認為 STEM 職業不太穩定且利潤豐厚，而這些削減可能會強化這種看法。 此外，即使不實施削減，士氣和對未來的信心也受到損害。

來源：

– 經合組織