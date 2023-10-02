現實世界的氣候變遷實驗揭示了令人驚訝的土壤反應

維也納大學微生物學和環境系統科學中心（CeMESS）最近進行的一項研究揭示了某些土壤微生物在乾旱條件下的恢復能力。 雖然許多細菌在乾旱期間變得不活躍，但特定的細菌群卻持續存在甚至茁壯成長。 這項開創性的研究提供了對乾旱期間細菌活動的深入了解，並對農業和我們對氣候變遷影響的理解具有重要意義。

土壤微生物在生態系統中發揮至關重要的作用，有助於提高土壤肥力，幫助植物吸收養分，並影響氣候變遷軌跡。 然而，迄今為止，測量乾燥土壤中微生物的活性並確定哪些物種保持活性一直具有挑戰性。 維也納大學的科學家開發了一種新方法，利用同位素標記的水蒸氣來測量乾旱期間的細菌活動。

該研究利用了施泰爾馬克州「ClimGrass」氣候變遷實驗的土壤樣本。 科學家們用同位素標記的水蒸氣孵育樣品，使他們能夠在不向土壤中添加液態水的情況下測量細菌的生長。 研究發現，雖然大多數細菌隨著乾燥程度的增加而變得不活躍，但某些微生物群仍然活躍。 此外，乾旱期間細菌的生長受到當前或未來氣候條件的影響，例如較高的溫度和較高的二氧化碳濃度。

施泰爾馬克州的「ClimGrass」實驗模擬了未來的氣候情景，利用紅外線加熱器提高溫度，並透過 miniFACE 系統調節二氧化碳濃度。 避雨所模仿嚴重的夏季乾旱事件。 在這些模擬條件下，更多耐旱細菌物種能夠在乾旱中建立並保持活躍。 值得注意的是，鏈黴菌屬的一種細菌物種以其抗旱性而聞名，在乾燥土壤中變得更加普遍，佔總細菌活性的很大一部分。

這些發現對於了解土壤微生物在氣候變遷導致的日益乾旱的情況下的復原力和適應性至關重要。 土壤微生物對於土壤肥力、植物生長和固碳至關重要。 因此，了解它們的行為對於生態系統健康和農業部門至關重要。

隨著世界應對氣候變遷、糧食安全和生態系統平衡的挑戰，此類研究為制定保護地球健康及其居民福祉的策略提供了寶貴的見解。

資料來源：維也納大學，來自 EurekAlert!