被機器人分散注意力：工作場所「社交偷懶」的證據

根據柏林工業大學研究人員進行的一項研究，人們在與機器人一起工作時往往會變得不那麼專注於自己的任務。 這種現像被稱為“社交偷懶”，指的是如果團隊成員相信其他人會彌補他們生產力的不足，他們就會付出更少的努力。

研究表明，人們開始將機器人視為團隊的一部分。 當他們看到機器人或其他同事表現良好時，或者如果他們覺得自己的貢獻不會受到重視，員工往往會採取更輕鬆的工作方式。 該研究的第一作者 Dietlind Helene Cymek 將團隊合作描述為喜憂參半。 雖然它可以激勵個人表現更好，但當個人貢獻被忽視時，它也會導致個人成就感減弱。

為了驗證他們的假設，研究人員要求一組工作人員評估各種任務的品質。 一半的參與者被告知任務是由一個名叫 Panda 的機器人完成的，儘管他們沒有與機器人進行實際協作。 工人們看到並聽到了機器人在他們的環境中運作。

研究人員在檢查電路板錯誤時監控了工人的活動。 最初，使用 Panda 工作的小組和不使用機器人工作的小組在檢查電路板方面花費的時間和精力似乎沒有統計差異。 然而，在分析錯誤率後，研究人員發現，在觀察機器人成功標記大量錯誤後，與 Panda 合作的人員發現的缺陷較少。 這表明，一旦人們認為機器人同事可靠，他們就會變得不那麼積極參與。

儘管參與者認為他們對自己的任務給予了同等的關注，但研究人員得出的結論是，他們在潛意識中開始依賴 Panda 的表現。 該研究的資深作者 Linda Onnasch 博士解釋說，雖然追蹤一個人正在看哪裡是可能的，但確定視覺訊息是否在心理層面得到充分處理卻更具挑戰性。

這項研究為機器人對工作場所團隊合作動力和個人生產力的影響提供了寶貴的見解。 它強調需要在從協作努力中受益和確保個人貢獻得到充分認可和重視之間找到平衡。

來源：

– 柏林工業大學研究人員的研究發表在《機器人與人工智慧前沿》。