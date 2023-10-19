太陽科學家在了解太陽神秘的外部大氣方面取得進展

太陽科學家在解決長期存在的謎團方面取得了重大進展，為什麼太陽的外層大氣（即日冕）比其下面的層要熱得多。 一個國際科學家小組利用夏威夷的丹尼爾·K·井上太陽望遠鏡（DKIST）以前所未有的細節觀測了太陽磁場。 他們在太陽低層大氣（色球層）的磁場中發現了複雜的蛇狀能量模式，這可能將能量驅動到太陽大氣層的外層。

這項研究使科學家們距離了解賦予我們生命的恆星太陽又更近了一步。 日冕的極高溫度高達 1.8 萬華氏度，幾十年來一直困擾著研究人員。 根據恆星模型，靠近發生核融合的恆星核心，溫度應該會升高。 然而，日冕的溫度與這一預期相矛盾，表明存在一種未知的機制來加熱外部大氣。

研究小組觀察到的蛇狀磁現像有可能解釋這個謎團。 了解磁場幾何形狀對於理解驅動太陽大氣中等離子體動力學的能量現象至關重要。 這些現象最終導致太陽等離子體被加熱到數百萬度的溫度。

先前解決日冕加熱問題的嘗試主要集中在太陽活動區域，例如太陽黑子。 然而，最近的研究調查了太陽表面被稱為顆粒的對流細胞覆蓋的較安靜區域。 這些區域表現出較弱但更動態的磁場。 研究團隊觀察到了更複雜的底層磁場模式，其方向呈現蛇形變化。

這些小規模磁場變化的複雜性表明，能量是透過稱為磁重聯的過程釋放的，當相反的磁場相互作用並釋放有助於大氣加熱的能量時就會發生這種情況。 研究人員使用世界上最強大的太陽光學望遠鏡揭示了這些複雜的磁場方向，使我們更進一步了解這個重要的太陽研究難題。

這項研究的結果發表在《天文物理學雜誌快報》。

來源：

– 謝菲爾德大學

——《天體物理學雜誌快報》