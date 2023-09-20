蛇掐住入侵魚類：對食魚蛇和入侵物種研究的啟示

法國的一位爬蟲學家最近遇到了一起引人注目的事件，一條蛇試圖吃掉一條和自己頭一樣大的魚。 法國非營利鳥類保護聯盟的爬行動物學家尼古拉斯·富恩托（Nicolas Fuento）在法國東南部卡爾塞斯湖（Lac de Carcès）觀察到一條蝰蛇正在努力吃掉一種入侵魚類。 這次遭遇促使人們呼籲進一步研究食魚蛇與入侵物種之間的關係。

富恩托原本以為這條蛇只是想吃魚，但很快就意識到這條蛇是被食道裡的魚噎住了。 為了拯救這條蛇，富恩托輕輕地將魚推回蛇的嘴裡，以除去它的刺。 當魚被成功取出後，蛇似乎毫髮無傷並溜走了。

已確定的魚類是紅鹀，一種原產於歐洲和亞洲部分地區的小型淡水魚。 然而，紅頸鷸已被引入包括法國在內的多個地區，在那裡它們被認為是入侵物種。 它們堅韌而多刺的背鰭使掠食者難以捕食。

蝰蛇主要以魚類為食，在某些地區，它們的棲息地與蝰蛇的棲息地重疊。 地中海濕地中蝰蛇數量稀少且數量不斷減少，入侵性蝰蛇的存在對當地蛇類族群構成了潛在威脅。 先前的事件表明，歐洲的食魚蛇，包括蝰蛇，在食用入侵魚類後死亡。

雖然入侵魚類對蛇的影響尚未被研究，但該案例凸顯了需要進一步研究入侵物種造成的潛在威脅。 了解食魚蛇和入侵魚類之間的關係有助於保護工作和保護本地蛇族群。

來源：

– 爬蟲類學筆記。 （2021 年 10 月 XNUMX 日）。 蛇被入侵魚噎死，呼籲研究.

– 生活科學。 （2021 年 22 月 XNUMX 日）。 一條蛇試圖吃一條與自己大小相同的魚，差點被噎住.