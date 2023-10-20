天文學家探測到最遙遠的快速電波爆發，為隱藏宇宙提供洞察

天文學家透過探測有史以來最遠的快速電波暴（FRB）取得了突破性的發現。 這種遠程宇宙無線電波爆炸被稱為 FRB 20220610A，是在距離地球 XNUMX 億光年遠的星系中觀測到的。 這次爆發持續時間不到一毫秒，也是迄今為止觀察到的最強大的爆發之一。

歐洲南方天文台的甚大望遠鏡（VLT）在確定快速射電暴源星系方面發揮了至關重要的作用。 透過利用 VLT，天文學家能夠確定這個星係比任何其他已知的 FRB 源更古老、更遠。 它也被認為是一小群合併星系的一部分。

這項發現對於理解宇宙的組成具有重要意義。 目前測量宇宙質量的方法產生了相互矛盾的結果，並對宇宙學的標準模型提出了挑戰。 透過使用快速電波暴作為工具，天文學家希望深入了解星系之間存在的「缺失」物質。

快速電波爆發具有探測電離物質的獨特能力，即使在幾乎空無一物的太空中也是如此。 這使得天文學家能夠測量星系之間存在的物質量。 FRB 20220610A 的發現證實了「麥夸特關係」的存在，該關係指出快速電波爆發距離越遠，它在星系之間揭示的氣體就越擴散。

雖然快速射電爆發的確切原因尚不清楚，但最近的發現證實它們是宇宙中的常見事件。 天文學家認為，研究這些爆發不僅有助於探測星系之間的物質，也有助於更了解宇宙的結構。

儘管這項發現代表了目前望遠鏡能力的極限，但未來的進步提供了更大的可能性。 平方公里陣列天文台目前正在南非和澳洲建造兩座電波望遠鏡，它們將能夠偵測到數千個快速電波暴，包括那些距離更遠的電波望遠鏡。 此外，即將在智利建造的極大望遠鏡將為天文學家提供研究更遠的爆發源星系的能力。

這項重大發現為研究和探索宇宙隱藏的奧秘開闢了新途徑。 透過利用快速電波爆發的力量，天文學家準備突破我們理解的界限，揭示宇宙的秘密。

來源：

– 歐洲南方天文台（ESO）

– 甚大望遠鏡（VLT）

– 聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO)