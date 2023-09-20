演化史揭示鱷魚生長緩慢

最近發表在《當代生物學》上的一項題為「鱷魚莖譜系生長緩慢的起源」的研究揭示了為什麼鱷魚（包括鱷魚和短吻鱷）與它們現存的近親鳥類相比生長緩慢。 研究團隊調查了200億年前的鱷魚祖先（稱為鱷形類）的化石骨骼的內部結構，發現它們生長緩慢，與現代鱷魚相似。

研究人員驚訝地發現，這些古代鱷魚的骨組織由一種稱為平行纖維骨的類型組成，這表明它們的生長速度介於它們快速生長的祖先和今天生長緩慢的鱷魚之間。 這項發現挑戰了人們的普遍看法，即現存鱷魚生長緩慢與其久坐的半水生生活方式有關。 這些早期的鱷形動物是活躍的、完全的陸生動物，而不是今天存在的龐大的伏擊掠食者。

這項研究還包括對新發現的巨型鱷魚祖先的化石進行檢查，該祖先生活在 210 億年前的南非。 研究人員在高倍顯微鏡下分析了骨頭，以確定死亡年齡、年增長率和骨組織特徵。 將新標本與其他已知物種進行比較，他們將其鑑定為非常早期的鱷魚祖先，可能是包括現代鱷魚在內的最早的鱷魚祖先。

研究人員發現，這種巨型物種的生長速度比當時其他大型爬行動物（例如恐龍）慢。 這種緩慢的生長策略在最近進化的鱷形物種中持續存在並進一步減速。 緩慢的生長成為所有已知的鱷魚形動物的特徵，這些鱷魚都是其古代祖先的後裔，這使得它們能夠在三疊紀末期的大規模滅絕事件中倖存下來。

另一方面，人們相信恐龍透過快速生長而在大滅絕中倖存下來。 這一事件導致了快速生長的恐龍和緩慢生長的鱷魚動物在接下來的時代共存，最終為在它們的現代後代、鳥類和鱷魚中觀察到的生長差異奠定了基礎。

該研究的結果表明，鳥類和鱷魚之間的生長速度差異早在該群體的進化史中就已經存在，儘管它們的共同祖先是一種快速生長的動物。 這項研究有助於我們了解影響不同物種生長模式和演化適應的複雜因素。

來源：

– “鱷魚莖譜系生長緩慢的起源” – 《當代生物學》

– Jennifer Botha 教授，威特沃特斯蘭德大學

– Jonah Choiniere 教授，威特沃特斯蘭德大學

– Bailey Weiss，威特沃特斯蘭德大學

– Paul Barrett，倫敦自然史博物館古生物學優秀教授