在睡熊沙丘國家湖岸探索夜空

睡熊沙丘國家湖岸區即將舉辦兩場星空派對，為遊客提供體驗夜空之美的機會。 該公園將與 Grand Traverse 天文學會合作，於 15 月 21 日和 5 月 11 日下午 XNUMX 點至晚上 XNUMX 點在沙丘攀登區舉辦活動。

睡熊沙丘國家湖岸的星空派對為遊客提供了觀察公園令人驚嘆的黑暗天空的機會。 沒有光污染，可以通過提供的望遠鏡清晰地看到深空物體。 根據日期和條件，與會者可能能夠看到恆星、行星、流星，甚至銀河系。

除了觀星之外，活動還為遊客提供其他活動。 日落之前，將有太陽觀賞活動和兒童活動。 天黑後，將會有臨時望遠鏡站和信息站供與會者探索。 為了充分享受明星派對，我們鼓勵遊客根據天氣穿著得體，並攜帶手電筒（最好帶有紅色濾光鏡以保持夜視）、雙筒望遠鏡、殺蟲劑、沙灘椅和毯子等物品。

明星派對入場免費，但進入公園需持有遊客通行證。 有關每項活動的更多信息，包括停車詳情和因天氣原因取消的活動，可以在睡熊沙丘的在線日曆上找到。

隨著光污染導致黑暗天空日益消失，此類事件對於保護和欣賞夜空奇觀非常重要。 大穿越天文學會致力於提高公眾對天文學的認識和理解，通過與睡熊沙丘國家湖岸合作，他們能夠與更廣泛的觀眾分享他們對星星的熱情。

來源：

– 睡熊沙丘國家湖岸

– 大穿越天文學會