皇后樂隊吉他手兼天文物理學家布萊恩·梅爵士表達了他作為團隊成員的巨大自豪，該團隊成功地從深空收集了美國宇航局第一個小行星樣本。 Osiris-Rex 太空船釋放了一個太空艙，裡面裝有約 250 克的岩石和塵埃，這些岩石和塵埃是在飛越地球時從小行星 Bennu 收集的。 這艘太空艙安全降落在鹽湖城附近的猶他州沙漠。 布萊恩爵士在幫助確定樣本採集的最佳位置方面發揮了至關重要的作用。

儘管布萊恩爵士因正在為女王巡迴演出進行排練而無法出席這一重要場合，但他還是向美國宇航局及其敬業團隊發出了衷心的支持。 他對參與這項任務的每個人的辛勤工作表示祝賀，並祝他們樣品返回日快樂。 布萊恩爵士也讚揚了他的「親愛的朋友」但丁·勞雷塔(Dante Lauretta)，他與他合作創作了《Bennu 3-D：小行星解剖》一書，這是一本關於小行星的綜合3D 地圖集。

這次成功的樣本收集對NASA 和全球航太機構來說都是一個重要的里程碑，因為這是2020 年以來的首次此類任務。它強調了太空探索的進步，並強調了研究小行星以深入了解我們的起源的重要性。太陽系和未來任務的潛在資源。

來源：

– NASA 的 Osiris-Rex 太空船成功從小行星 Bennu 採集樣本

– Brian May 和 Dante Lauretta 的《Bennu 3-D：小行星解剖》