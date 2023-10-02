預測碳化矽中的自旋缺陷：推進量子技術的一步

芝加哥大學普利茲克分子工程學院的研究人員進行了一項計算研究，以預測碳化矽中特定自旋缺陷的產生。 他們的研究結果發表在《自然通訊》上，為確定可用於量子技術的自旋缺陷的製造參數邁出了重要的一步。

了解旋轉缺陷

半導體和絕緣體中的自旋缺陷是固體中攜帶電子自旋的雜質或錯位原子。 此屬性可用於創建量子位，這是量子技術中的基本操作單位。 然而，自旋缺陷的合成尚未完全優化，也沒有明確的策略將這些缺陷工程化為特定規格。 碳化矽是一種以其可用性和自旋量子位元潛力而聞名的材料，不同的實驗對於創建所需的自旋缺陷產生了不同的建議。

計算之旅

為了了解自旋缺陷的形成，朱利亞·加利（Giulia Galli）領導的研究小組使用了全面的原子模擬。 他們專注於預測一種稱為「雙空位」的特殊類型自旋缺陷的形成，這種缺陷是透過從碳化矽中去除矽和碳原子而產生的。 空缺顯示了感測應用和量子技術的前景。

解鎖量子感測

量子感測具有檢測磁場和電場以及揭示複雜化學反應的複雜性的潛力。 然而，為了釋放這種潛力，必須在正確的位置創建正確的自旋缺陷或量子位元。 該團隊結合了多種計算技術來研究不同溫度下缺陷形成過程中原子和電荷的運動。

實現可控性

該團隊的模擬揭示了在碳化矽中有效且可控地形成雙空位自旋缺陷的特定條件。 透過了解缺陷形成的複雜機制，可以避免可能影響自旋缺陷所需感測能力的不必要的干擾缺陷。 研究團隊開發的計算工具可供實驗人員用來設計碳化矽和其他半導體中的各種自旋缺陷。

未來發展方向

該團隊計劃擴大他們的計算研究，以包括更現實的條件，例如表面、應變和宏觀缺陷。 他們還旨在了解表面如何影響自旋缺陷的形成。 雖然需要進一步的工作來推廣他們的工具來預測更廣泛的缺陷形成過程和缺陷陣列，但該團隊的原理驗證研究證明了透過計算確定創建所需自旋缺陷所需條件的能力。 隨著持續的研究和演算法的改進，量子技術的進步指日可待。

來源：

– 自然通訊（2023）。 DOI：10.1038/s41467-023-41632-9