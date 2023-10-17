太空時代在地球平流層留下了印記

平流層是地球上最偏遠的部分之一，正受到人類太空活動的影響。 研究人員在大氣中的氣溶膠中發現了大量金屬，這很可能是由於發射和返回地球的太空船和衛星數量不斷增加所造成的。 這些金屬正在改變大氣化學，這可能對氣候、臭氧層和地球的宜居性產生潛在影響。

包括 Dan Cziczo 和 Dan Murphy 在內的科學家團隊使用研究飛機上附帶的專用工具進行了研究。 他們在氣溶膠樣本中發現了 20 多種元素，包括鋰、鋁、銅和鉛，這些元素與太空船合金中使用的比例相符。 太空船再入時產生的這些金屬的質量超過了天然宇宙塵埃中發現的含量。 此外，近 10% 有助於保護臭氧層的大硫酸顆粒含有鋁和其他太空船金屬。

據估計，到 50,000 年，可能會有多達 2030 顆衛星進入軌道。這意味著，未來幾十年內，平流層硫酸顆粒中多達一半可能含有再入時產生的金屬。 對地球大氣層、臭氧層和生命本身的潛在影響仍未完全了解。

研究平流層具有挑戰性，因為它是大氣層中原始而穩定的區域，人類甚至高空飛行都很少進入。 然而，透過美國太空總署的機載科學計劃，研究人員能夠從阿拉斯加距地面 11.8 英里（19 公里）的高度收集空氣樣本。 使用儀器來確保收集最新鮮和未受干擾的空氣樣本。

平流層透過臭氧層在保護地球及其上的所有生命方面發揮著至關重要的作用。 該層充當全球屏障，抵禦有害的紫外線輻射。 過去幾十年來，在受到氯氟烴威脅後，人們努力修復和補充臭氧層。 然而，太空船發射和返回過程中金屬的不斷增加可能會帶來新的挑戰。

用於將衛星和太空船送入軌道的火箭會留下金屬痕跡，類似於海洋中船隻留下的尾跡。 這些金屬有助於平流層中氣溶膠顆粒的形成。 雖然隕石多年來一直在大氣層中墜落，但火箭中的金屬品質可與隕石相媲美。 人類佔領和太空飛行對地球大氣層的影響是一個需要進一步調查的重大問題。

了解平流層發生的變化對於保護地球和確保其持續適宜居住至關重要。 奇佐、墨菲及其團隊進行的研究揭示了人類在太空中的活動對地球大氣層和臭氧層微妙平衡的潛在影響。

來源：

– 普渡大學：研究人員發現太空時代的環境問題正在滲透到地球的平流層