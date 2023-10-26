天文學家向大眾展示突破性的錫耶納星系圖集

天文學家透過推出錫耶納星系圖集 (SGA) 實現了一個重要的里程碑，這是一個包含近 400,000 萬個星系及其詳細資訊的廣泛目錄。 與先前的彙編不同，SGA 提供了高品質和準確的數據，使其成為研究人員和公眾的寶貴資源。 透過關註明亮的大型星系，SGA 提供位置資訊和參考圖像，為未來的天文學研究提供便利。

錫耶納星系圖集不僅使科學家能夠檢查宇宙的大尺度結構，而且有助於探索暗物質的分佈以及大型星系的形成和聚集等關鍵方面。 此圖集結合了 2014 年至 2017 年期間進行的三項調查的數據，統稱為 DESI 遺產調查。 這些調查將為暗能量光譜儀（DESI）提供有價值的見解，該儀器旨在了解暗能量對宇宙膨脹的影響。 DESI 計畫旨在繪製一幅橫跨 11 億光年的廣闊宇宙地圖。

錫耶納星系圖集覆蓋面積達到驚人的 20,000 平方度，相當於半個夜空，是迄今為止最大的星系巡天之一。 其廣泛的範圍預計將增強天文學家對各種現象的理解，包括星系中恆星形成的不同模式以及導致觀察到的不同形狀的物理過程。 此外，SGA 將揭示星系分佈與暗物質在整個宇宙中的傳播之間的相關性。 此外，當檢測到重力波時，此圖集將有助於準確定位其來源。

常見問題解答：

Q：錫耶納星系圖集有幾個星系？

錫耶納星系圖集包含近 400,000 萬個星系。

Q：錫耶納銀河阿特拉斯與之前的工作有何不同？

SGA 因其高品質數據而脫穎而出，可確保星系的位置、大小和形狀正確。 與先前的編譯不同，它還提供了星系的最佳亮度測量。

來源：



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/