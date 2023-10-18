在尼安德特人身上發現的古代人類 DNA 可以追溯到 250,000 萬年前

一項開創性的研究表明，人類與尼安德特人的雜交發生的時間比之前認為的要早得多。 人們普遍認為，智人祖先和尼安德特人之間的雜交始於大約 75,000 年前非洲大規模遷徙之後。 然而，賓州大學佩雷爾曼醫學院遺傳學家進行的新研究表明，早期人類 DNA 大約在 250,000 萬年前流入尼安德特人，遠早於預期的遷徙。

研究發現，當人類從非洲遷移到歐亞大陸時，尼安德塔人的基因組中就已經攜帶了人類 DNA 片段。 尼安德塔人與早期人類的相遇很可能發生在 250,000 萬年前，因為沒有尼安德特人曾經生活在撒哈拉以南非洲的紀錄。 這項發表在《當代生物學》雜誌上的研究提供了古代現代人類和尼安德特人之間雜交的證據。

在這項研究之前，人們假設尼安德特人的 DNA 在最近一次人類遷徙到歐亞大陸之前一直沒有受到影響。 然而，研究表明，大約 250,000% 的尼安德特人 DNA 是從大約 250,000 萬年前的早期現代人類遺傳而來的。 這種遺傳物質起源於270,000萬至XNUMX萬年前離開非洲的人類。

結果表明，一群與當今所有人類有遺傳關係的早期人類與尼安德特人進行了雜交。 儘管尚不清楚這些人類中有多少人遷移到了歐亞大陸，但他們在尼安德特人的表親身上留下了明顯的遺傳標記。 儘管他們進行了雜交，但這些早期人類祖先並沒有生存下來，因為在歐洲或亞洲沒有發現一百萬年前的人類骨骼遺骸。

該研究涉及對生活在撒哈拉以南非洲的現代原住民的完全定序基因組進行分析。 它建立在先前「千基因組計畫」下進行的研究的基礎上，該計畫旨在對全球遺傳多樣性進行分類。 研究小組收集了 1,000 個不同撒哈拉以南非洲人群的 180 個人的數據，以調查該地區尼安德特人樣 DNA 的流行情況。

研究人員考慮了各種情況來解釋撒哈拉以南非洲人中存在類尼安德特人的 DNA。 最終，他們找到了支持這一假設的證據，即這種遺傳物質起源於早期現代人類，後來又傳遞給了尼安德特人。 對生活在 120,000 萬年前的尼安德塔人樣本的分析顯示，其遺傳物質與撒哈拉以南非洲人的遺傳物質相符。 這種材料來自已知從智人遺傳而來的基因組部分，證明人類 DNA 早在預期的遷徙之前就已經轉移到了尼安德特人身上。

該研究強調了將不同人群納入遺傳和基因組研究的重要性。 它揭示了我們與尼安德特人雜交的複雜歷史，並強調了進一步研究我們古代祖先的必要性。

來源：

– 賓州大學佩雷爾曼醫學院

– 目前的生物學雜誌