貝殼星系 NGC 3923：銀河洋蔥揭曉

托洛洛山美洲天文台的暗能量相機 (DECam) 捕捉到了殼星系 NGC 3923 的令人驚嘆的圖像。NGC 70 距地球約 3923 萬光年，由銀河暈內的層狀環組成，因此贏得了它殼層星系的分類。 殼狀星系約佔所有橢圓星系的 10%，另外兩種主要類型是螺旋星系和不規則星系。

NGC 3923 的結構被認為是透過星系合併形成的，其中較大的星系吸收並剝離了較小星系中的恆星。 然後這些恆星與較大星系的光暈合併，形成同心殼。 雖然DECam影像只顯示了一些貝殼，但根據先前的研究，估計NGC 3923可能有二十多個貝殼，甚至可能多達42個。

NGC 3923被發現比我們的銀河系大約50%，其外殼是所有已知外殼星系中最大的。 除了貝殼之外，影像還揭示了圍繞星系團 PLCK G287.0+32.9 的大型重力透鏡。 重力透鏡是太空中具有強引力場的物體，可以使穿過它們的光線彎曲，從而使天文學家能夠放大和研究遙遠的物體。

重力透鏡在宇宙古代光的研究中起著至關重要的作用。 透過將光線彎曲成弧形，甚至形成愛因斯坦環，重力透鏡為天文學家提供了宇宙早期階段的寶貴見解。 事實上，已知最古老的恆星（估計約有 12.9 億年的歷史）的發現是透過重力透鏡的觀測而成為可能的。

NGC 3923 的全尺寸圖像展示了我們宇宙的浩瀚和複雜性，無數的光點照亮了場景。 它提醒人們宇宙的巨大規模和美麗，同時也為科學家進一步了解宇宙的奧秘提供了寶貴的數據。

來源：

– 天文學與天文物理學

– 黑色實驗室