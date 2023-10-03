科學家發現 CRISPR-Cas3bt13 系統的 3D 結構，有望用於對抗病毒

科學家們透過詳細描述 CRISPR-Cas13bt3 的三維結構，在基因編輯領域取得了突破，CRISPR-Cas13bt13 是已知用於 RNA 修飾的最小的 CRISPR-Cas3 系統之一。 這項發現為提高這種基因編輯工具的精確度並改善其對目標編輯位點的存取和傳遞鋪平了道路。 這項發表在《自然通訊》上的研究強調了 CRISPR-CasXNUMXbtXNUMX 的獨特特徵，這些特徵將其與同一家族的其他蛋白質區分開來。

CRISPR 系統是獲得諾貝爾獎的技術，用於編輯 RNA 和 DNA 等核酸。 RNA 是基因表現所必需的單股聚合分子，而 DNA 則攜帶發育和生長的遺傳指令。

萊斯大學的研究人員利用 3D 建模來更好地了解 CRISPR-Cas13bt3 的結構和機制。 與其他靶向 DNA 的 CRISPR 系統不同，Cas13 相關係統（包括 CRISPR-Cas13bt3）靶向 RNA。 這種 RNA 靶向系統在對抗病毒方面具有巨大潛力，因為許多病毒使用 RNA 來編碼其遺傳訊息。

CRISPR-Cas13bt3 的尺寸較小，與通常的 700 個氨基酸相比，僅包含約 1200 個氨基酸，因此可以更好地進入和遞送到目標位點，從而提供了優勢。 研究人員使用冷凍電子顯微鏡繪製了 CRISPR 系統的結構圖，產生了詳細的 3D 模型。 令人驚訝的是，他們發現 CRISPR-Cas13bt3 的運作方式與 Cas13 家族中的其他蛋白質不同。 該系統不是將兩個最初分離的結構域結合在一起進行切割，而是使用預先存在的剪刀狀結構，結合結合元件來靶向特定的 RNA 位點。

研究人員隨後透過測試其在活細胞中的活性和特異性來提高系統的精確度。 他們的發現使我們更接近更有效的基因編輯工具，這些工具可以對抗病毒，並可能有助於醫學和生物技術的進步。

來源：自然通訊