徹底改變紡織品：可程式纖維提供動態變形

想像一下，一件夾克可以適應不斷變化的天氣條件，隨著溫度下降，動態改變其形狀以提供最佳的隔熱效果。 由於麻省理工學院研究人員的突破性發展，這個未來概念可能很快就會成為現實。 FibeRobo 是一種可編程驅動纖維，可根據溫度波動改變形狀，有可能徹底改變紡織業。

與功能有限且難以融入紡織品的現有變形纖維不同，FibeRobo 提供了多功能且經濟高效的解決方案。 當溫度升高時，光纖會收縮，當溫度降低時，光纖會自行反轉，無需嵌入感測器或硬體。 這種創新材料可以無縫整合到紡織製造流程中，例如機織、針織和刺繡，使其適用於廣泛的應用。

最令人興奮的可能性之一是創建有助於術後恢復的可編程壓力服。 透過將 FibeRobo 與導電線（電流通過時充當加熱元件）相結合，這些服裝不僅可以提供壓縮作用，還可以根據數位資訊（例如心率感測器的數據）調整其形狀。

「這項研究開闢了紡織業的新領域。 紡織品一直是我們生活中的重要組成部分，但它們一直是被動且反應遲鈍的。 FibeRobo 為織物帶來了急需的適應性和響應能力，」主要作者 Jack Forman 說。

FibeRobo 的開發是透過使用液晶彈性體 (LCE) 來實現的，液晶彈性體是一種在加熱時表現出獨特性能的材料。 研究人員合成了 LCE 纖維，它可以根據溫度變化而無聲地驅動並顯著改變形狀。 透過仔細控制 LCE 材料的成分，他們能夠製造出在對皮膚安全的溫度下起作用的纖維，使其適合用於可穿戴織物。

儘管 LCE 光纖的製造過程可能具有挑戰性，但麻省理工學院的研究人員已經開發出一種克服這些障礙的機器。 該機器採用 3D 列印和雷射切割零件製造，可高效、精確地製造 FibeRobo 光纖。

總體而言，這項突破性的研究透過創造適應性強、反應靈敏的織物，在改變紡織業方面具有巨大的潛力。 從智慧服裝到先進的醫療服裝，FibeRobo 可以徹底改變我們與紡織品互動並從中受益的方式。

常見問題

Q：FibeRobo 是什麼？

答：FibeRobo 是一種由麻省理工學院研究人員開發的可程式驅動光纖，可根據溫度變化而改變形狀。

Q：FibeRobo 與其他變形纖維有何不同？

答：FibeRobo 提供了更強大的功能，可以無縫整合到紡織品中，並且不需要嵌入式感測器或硬體。

Q：FibeRobo 的潛在應用有哪些？

答：FibeRobo 可用於製造可編程壓縮服裝、智慧服裝以及其他能夠適應各種需求和條件的布料。

Q：FibeRobo 是如何製造的？

答：製造過程涉及液晶彈性體 (LCE) 纖維的合成，然後使用標準製造技術將其融入紡織品中。

Q：FibeRobo 適合穿戴式布料嗎？

答：是的，FibeRobo 設計為在皮膚安全溫度下啟動，使其適合整合到可穿戴織物中。