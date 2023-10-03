認識 Shaigh Sisk：結合科學與藝術支持戈達德的使命

Shaigh Sisk 是戈達德探索和太空通訊計畫部門的專案支援專家。 除了在戈達德的角色外，她還對陶器充滿熱情，並將科學和藝術融入她的創作中。

作為專案支援專家，Shaigh 為部門管理層和科學家提供各種任務和專案的行政支援。 她也協助政府公務旅行和使用政府信用卡進行採購。 她的角色對於保持部門內部的順利運作和支持戈達德的使命至關重要。

Shaigh 擁有馬裡蘭大學學院環境管理學士學位。 她最初渴望為切薩皮克灣基金會工作，但被戈達德提供的機會所吸引。 她於 2019 年加入戈達德，此後一直積極參與目前的職位。

她在戈達德工作的最有趣的方面之一是在 COVID-19 大流行期間指導與政府旅行和採購相關的政策和程序。 這些變化使她能夠與戈達德的不同群體密切合作。

Shaigh 從她的導師那裡找到了指導和靈感，包括她所在部門的主管 Stephanie Getty 和助理主任 Juri Schauermann。 這些成就卓越的人士不僅支持 Shaigh 的職業發展，還向她展示了作為職業父母平衡工作與生活的重要性。

Shaigh 在戈達德工作期間最欣賞的是其支持性且緊密的前台團隊。 她將他們描述為她的工作家庭，他們的友誼體現在他們有效率、有效地管理該部門的能力上。

展望未來，Shaigh 希望發展她的專案管理技能，並在領導她熱衷的專案和任務方面獲得經驗。 她重視目前職位所提供的不同途徑，並期待繼續在戈達德工作。

在職業生活之外，Shaigh 在陶藝中找到了樂趣，並在當地的陶藝工作室度過了業餘時間。 透過陶器，她將創造力與科學結合起來，欣賞透過樂燒等技術可以實現的化學反應和獨特的色彩。

Shaigh 對水和水生生物的熱愛激發了她的旅行靈感，她對水中和水周圍的生態系統特別著迷。 她夢想的目的地是加拉巴哥群島，在那裡她可以與各種水生生物互動。

總之，Shaigh Sisk 作為戈達德計畫支援專家的角色對於支持探索和空間溝通計畫部門的任務至關重要。 她對陶藝的熱情以及融合科學與藝術的能力為她的生活和工作增添了獨特的維度。 憑藉著支持性的工作環境和對持續成長的關注，Shaigh 在戈達德的未來看起來充滿希望。

來源：

– Elizabeth M. Jarrell，“與戈達德對話”，美國宇航局戈達德太空飛行中心。 （無網址）