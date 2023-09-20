新研究發現遮蔭有助於防止珊瑚白化

澳洲南十字星大學最近進行的一項研究發現了防止珊瑚白化的潛在解決方案：遮蔭。 由於水溫上升，珊瑚白化已成為全球的流行病，對包括著名的大堡礁在內的珊瑚礁造成了嚴重破壞。

該研究的主要作者Peter Butcherine 表示，大堡礁正面臨氣候變遷的迫在眉睫的威脅，自2016 年以來已經經歷了四次大規模白化事件。由於厄爾尼諾現象和更高的溫度，即將到來的2023-24 年夏季將帶來更高的風險。水溫。 再加上氣候變遷的未來後果，例如更頻繁的海洋熱浪和風暴，對珊瑚礁構成了重大危險。

雖然減少氣候變遷的努力至關重要，但它們已不足以保護大堡礁。 因此，珊瑚礁恢復和適應計劃（RRAP）的冷卻和遮陽子計劃的研究人員集中精力研究遮陽珊瑚礁對抗白化的有效性。

該研究取得了積極的結果，表明即使一天中的一部分時間進行部分遮蔭也可以有效減輕白化現象。 研究發現，在正午前後減少 30% 的陽光照射四小時，可以減緩淺層熱壓力珊瑚白化的發生。

這些發現為各種人類幹預措施幫助珊瑚生態系統提供了可能性。 遮陽布等人造覆蓋物是一種潛在的解決方案，但需要進一步研究以了解其間接影響。 另一個有前途的選擇是使用人造霧系統，它可以在不影響珊瑚生態系統的情況下提供遮蔭。 然而，在現場擴大部署之前，還需要進行額外的研究和開發。

該研究強調了保護珊瑚礁創新方法的重要性以及採取行動保護這些重要生態系統的迫切需求。

定義：

– 珊瑚白化：珊瑚驅逐其組織中的共生藻類的過程，這是由高水溫等環境壓力引起的。

– 大堡礁：世界上最大的珊瑚礁系統，位於澳洲昆士蘭海岸附近。

– 遮蔭：透過提供遮蓋或使用人工方法減少到達珊瑚的陽光量。

– 厄爾尼諾現象：以太平洋暖化為特徵的氣候模式，可能對全球天氣模式產生重大影響。

– 海洋熱浪：海洋中水溫異常溫暖的時期。

– 氣候變遷：由人類活動，特別是溫室氣體排放所引起的溫度和天氣模式的長期變化。

來源：

– 澳洲南十字星大學在《海洋科學前沿》上發表的研究

——澳洲南十字星大學研究員 Peter Butcherine 在接受《新聞週刊》採訪時引述