NASA 的 OSIRIS-REx 任務成功回歸小行星樣本

美國太空總署的奧西里斯-雷克斯任務已成功從一顆名為貝努的小行星上返回塵埃和岩石樣本。 經過七年的旅程，裝有樣本的黑色小膠囊降落在猶他州沙漠。 該樣本可能是迄今為止從小行星上收集到的最大樣本。

任務的主要目標是研究貝努，尋找有關太陽繫起源和生命本身的線索。 小行星是早期太陽系中失敗的行星和破壞性碰撞的殘餘物。 透過研究它們的成分，科學家可以更了解行星是如何形成的，並深入了解生命所必需的水、礦物質和碳的分佈。

雖然望遠鏡可以粗略地了解小行星表面的成分，但深入的化學分析需要實際樣本。 研究人員可以獲得的大多數小行星樣本都是撞擊地球的隕石形式。 然而，這些隕石並不能代表所有類型的小行星。 有些小行星比其他小行星更能在穿越地球大氣層時倖存下來，有些隕石與任何已知的小行星類型都不匹配。

為了克服這項挑戰，科學家使用專用攝影機網路（例如澳洲的沙漠火球網路）來觀察即將到來的小行星、回收隕石樣本並追蹤它們穿越太空的路徑。 這個過程有助於識別隕石的起源，並提供未受污染的樣本以供實驗室進一步分析。

像 OSIRIS-REx 這樣的樣本返回任務對於分析地外天體的組成至關重要。 這些任務包括行駛數百萬公里、與目標匹配速度、尋找安全著陸點、收集樣本並返回地球。 由於與地球的通訊延遲，這個過程的大部分需要自主進行。

OSIRIS-REx 是第四次將外星物質送回地球的任務。 先前的任務，例如美國太空總署的星塵號、日本太空船隼鳥號和隼鳥二號，都從彗星和小行星帶回了樣本。 然而，OSIRIS-REx 預計將返回迄今為止最大的樣本，估計約為 2 克。

除了研究小行星的成分外，樣本艙的重返還提供了有價值的科學數據。 當太空物體進入地球大氣層時，它們會產生火球並引發衝擊波。 對這些現象的研究可以幫助研究人員了解重返大氣層的物理原理，以及為什麼有些隕石能倖存下來，而有些則不能。

來源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 任務返回小行星樣本 (NASA)

– OSIRIS-REx：過去、現在與未來（美國太空總署）

——《恐龍滅絕的那一天》（《紐約客》）

– 沙漠火球網（科廷大學）

– 澳洲隕石（西澳大利亞博物館）