面部近似揭示了患有罕見侏儒症的中世紀男子的外貌

一組研究人員成功製作了一位 11 世紀至 3 世紀生活在波蘭的中世紀男子的臉部近似模型。 這個人被稱為Ł66/90/3，患有兩種形式的侏儒症，這種情況非常罕見，以至於在有數百年歷史的骨骼中從未有過記錄。 研究人員使用該男子頭骨的 XNUMXD 掃描來重建他的臉部特徵。

先前對骨骼遺骸的分析顯示，該男子的身體特徵與軟骨發育不全和萊裡-威爾軟骨發育不良一致，這兩種都是侏儒症的形式。 3D 掃描顯示，他的肋骨較短、“髖骨向外張開”、“肘部外翻”，以及高弓形牙腭。 然而，直到現在，他的面貌仍不得而知。

為了創建臉部近似值，研究人員將頭骨掃描匯入 3D 編輯程序，並使用活體捐贈者的軟組織厚度標記將數據點分佈到數位頭骨上。 他們還根據活體 CT 掃描進行預測，以確定臉部特徵的大小。

臉部重建顯示，這是一名圓臉、額頭突出、表情中性的男子。 研究人員還進行了推測性重建，描繪出這名男子有一頭深色頭髮和鬍鬚。 值得注意的是，該男子的頭部尺寸大於平均水平，這是骨骼發育不良的常見特徵。

生物考古學家瑪格達萊娜·馬查克（Magdalena Matczak）是該男子骨骼的最初發現者之一，她表示，面部近似突出了與軟骨發育不全相關的特徵，例如鼻區凹陷和中面部發育不全。 她強調了重建臉部外觀的重要性，因為它讓我們能夠與過去的人面對面。

這項研究為了解中世紀歐洲罕見侏儒症患者的外觀提供了寶貴的見解。 3D 掃描和臉部重建技術的使用不斷增強我們對人類歷史和多樣性的理解。

來源：

– 35 種令人驚嘆的臉部近似，從石器時代的薩滿到圖坦卡門（來源未指定）

– 預印本資料庫bioRxiv中發表的研究（未指定來源）