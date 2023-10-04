NASA 的 OSIRIS-REx 成功將小行星樣本艙帶回地球

NASA 的OSIRIS-REx（起源、光譜解釋、資源識別和安全- 風化層探索者）任務於24 月XNUMX 日實現了一個重要的里程碑，當時一個裝有從小行星Bennu 收集的岩石和灰塵的太空艙成功降落在猶他州。 該太空艙的目標是降落在鹽湖城附近的國防部猶他州測試和訓練場。

OSIRIS-REx 太空船在距離地球表面約 63,000 英里的地方釋放了樣本返回艙，確保以正確的軌跡進入地球大氣層。 當它向地球下降時，太空船的攝影系統 TAGCAMS（即觸即走攝影系統）所捕捉的影像顯示了太空艙的進展。 TAGCAMS 的 NavCam 1 拍攝的黑白影像序列顯示太陽位於畫面頂部，而「新月地球」位於左邊緣。

在猶他州大鹽湖沙漠著陸後，樣本返回艙被運送到猶他州測試和訓練場的臨時潔淨室。 然後它被飛往美國宇航局位於休士頓的約翰遜航天中心進行進一步分析。 這艘太空艙在穿越地球大氣層的旅程中被燒焦，將被仔細處理和研究，以解開小行星貝努的秘密。

同時，OSIRIS-REx 太空船（現已更名為 OSIRIS-APEX）正在執行一項新任務。 它的目的地是小行星阿波菲斯，預計將於 2029 年到達。這項新任務將繼續探索小行星，為行星的形成和生命起源提供寶貴的見解。

樣本艙的返回標誌著 OSIRIS-REx 任務和 NASA 在研究和了解小行星方面的持續努力取得了重大成就。 從貝努收集的樣本有可能提供有關早期太陽系和生命組成部分的寶貴資訊。 當科學家分析這些樣本時，他們希望深入了解我們自己的起源以及地球以外生命的可能性。

來源：

– 美國太空總署/戈達德/亞利桑那大學/洛克希德馬丁公司

——美國太空總署/基根·巴伯