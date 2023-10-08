超級閃電：閃電破壞力背後的現象

雷擊已經是一種不可忽視的力量，但還有一種更罕見、更具破壞性的類型，稱為「超級閃電」。 這些閃電的威力是普通閃電的1,000倍，對建築物、橋樑和船舶造成嚴重威脅。 科學家最近在了解超級閃電撞擊的原因和位置方面取得了突破。

超級閃電很少發生，僅佔所有雷擊的不到百分之一。 這使得目擊超級閃電或被超級閃電擊中的幾率極低。 然而，研究表明，超級閃電更有可能出現在風暴雲充電區靠近海洋表面和高山等熱點的地區。

先前的研究強調了超級閃電在東北大西洋、地中海以及秘魯和玻利維亞高原等地區的普遍性。 阿爾蒂普拉諾高原以地球上最高的高原之一而聞名，已成為研究的焦點，以揭示為什麼超級閃電襲擊經常聚集在這些地區。

由耶路撒冷希伯來大學物理學家 Avichay Efraim 領導的研究小組研究了閃電形成的必要條件。 暴風雲的高度可達 7.5 至 11 英里，需要約 32 華氏度的特定溫度條件才能產生帶電和閃電形成的充電區。 研究團隊探討了冰凍區海拔的變化是否會影響為超級螺栓供電的充電區的效力。

該研究利用無線電波探測器的資訊和過去雷擊天氣數據來分析雷擊事件的時間、位置和能量。 透過檢查雲高度、距陸地或海洋的距離、空氣和雲溫度以及氣溶膠濃度等因素，研究人員發現，導致帶電雷擊的最重要因素是雲充電區與地球表面之間的距離較短。 。

最常受到超級閃電襲擊的地區，例如高原和東北大西洋，呈現出充電區與地表之間距離較短的這種模式。 近距離會降低電阻，從而產生更高的電流和更強大的雷擊。

了解超級閃電的形成及其首選雷擊區域有助於警告附近社區潛在的雷擊。 此外，隨著地球氣候的持續變化，有必要研究這些變化如何影響未來超級閃電的頻率和強度。 氣溫升高可能會減弱閃電，但大氣濕度的增加可能會使情況變得更糟。

雖然超級螺栓形成的許多方面仍然未知，但最近的這一突破為解決這一難題的重要部分提供了寶貴的見解。 進一步的研究將深入研究有助於超級充電的其他因素，例如磁場和太陽週期的變化。

研究：地球物理研究雜誌：大氣

來源：

– 研究：地球物理研究期刊：大氣

– 圖片：Efraim 等人（2023），改編自 Holzworth 等人。 (2019)