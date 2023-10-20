火星混沌地形的含水層排水揭示了古代泥湖的證據

由行星科學研究所的亞歷克西斯·羅德里格斯領導的一個合作小組取得了一項具有里程碑意義的發現，揭示了火星塌陷地層中含水層排水形成的沉積平原的證據，這種沉積平原被稱為混沌地形。 研究人員重點關注了 Hydraotes Chaos 內的一個沉積單元，他們將其解釋為泥湖的殘餘物，該泥湖是由可追溯到近 4 億年前的充氣泥岩地層放電形成的。 這個時期恰逢火星表面可能適合居住的時期。 在該地區發現的沉積物可能蘊藏著古代生命的證據。

這項研究題為“探索火星混沌地形中亞馬遜河中部含水層沉積爆發殘留物的證據”，發表在《自然科學報告》上，是與美國宇航局艾姆斯研究中心、亞利桑那大學、亞利桑那州自治大學的合著者合作完成的。巴塞隆納、藍色大理石空間科學研究所和佛羅裡達大學。

其中一項有趣的發現是 Hydraotes Chaos 中存在泥火山和底闢，它們分佈廣泛，據信是沉積火山作用的結果。 岩漿沒有上升和噴發，而是潮濕的沉積物和鹽到達並突破地表，形成土丘和水流。 這些土丘結構僅出現在混亂的地形地面材料上，而不是在台地上，這表明材料成分之間存在聯繫，而不是由岩漿上升產生的區域拉伸產生的。

這項研究是了解火星地質歷史和潛在宜居性的重要一步。 它強調了調查這些混亂地形的重要性，因為它們可能提供有關這顆紅色星球上過去生命潛在存在的線索。 隨著火星探索的持續，對含水層排水和沈積構造的進一步研究將有助於解開火星過去的謎團。

來源：

– 行星科學研究所的新聞稿

– 自然科學報告