南極海冰的消退引起了全球和紐西蘭的擔憂

惠靈頓南極科學平台緊急高峰會引發了人們對南極洲發生的驚人變化的嚴重擔憂，特別是去年冬季海冰的大幅減少。 科學平台的兩位傑出成員，來自惠靈頓維多利亞大學南極研究中心的尼克·戈爾利奇教授和貝拉·鄧肯博士，表達了他們對南極洲海冰減少對包括新西蘭在內的國際社會影響的擔憂。

最近發表在《通訊地球與環境》上的一篇文章引起了人們對2023 年XNUMX 月觀測到的南極海冰記錄最小值的關注，這表明海洋變暖在推動海冰進入新的低範圍狀態方面發揮了作用。 這表明控制南極海冰覆蓋的基本過程可能已經改變。

尼克·戈爾利奇教授表示，氣候模型預測，即使在嚴格的溫室氣體減量情境下，未來幾十年南極海冰也會持續減少。 海冰的減少是一個至關重要的問題，因為它在南極底層水（地球上最重要的洋流之一）的生成中發揮著至關重要的作用。 擾亂其循環會對包括懷拉拉帕地區在內的全球氣候產生深遠影響。 此外，海冰的減少對帝企鵝構成了重大威脅，因為它們嚴重依賴海冰進行繁殖。

貝拉鄧肯博士與戈利奇教授有著同樣的擔憂。 研究南極環境的歷史記錄表明，當前的變化可能會持續下去，從而對當地和全球氣候、海平面和生態系統產生重大影響。 今年颶風加布里埃爾造成的破壞就是氣候變暖所造成的後果的一個鮮明例子，大氣變暖會容納更多的水，導致降雨量增加。 由於預計將出現更多極端氣候事件，應對氣候變遷的緊急行動變得越來越重要，因為氣候科學家正在努力傳達情況的緊迫性。

來源：

– 通訊地球與環境文章