關於海葵進化的驚人發現

海德堡大學的研究人員對海葵的發育做出了令人驚訝的發現，表明捕食性生活方式在塑造海葵的進化和神經系統的發育方面發揮了重要作用。

這項研究的重點是小海葵 Aiptasia，它是研究珊瑚和其他刺胞動物內共生的模型系統。 與先前的看法相反，研究人員發現，與造礁珊瑚不同，海葵幼蟲會積極捕食活體獵物，並不依賴藻類。

為了捕獲和吞食獵物，海蜇的幼蟲使用專門的刺細胞和簡單的神經元網絡。 這挑戰了最初的動物是類似現代海綿的濾食動物的假設。

此外，研究人員發現，海蜇幼蟲在原腸胚晚期捕獲大小合適的獵物，並在原始腸道中消化它們。 這表明營養是海葵生命週期的關鍵一步，而掠食性生活方式在其進化過程中發揮了關鍵作用。

這些突破性的發現對於我們理解多細胞生物如何演化具有重要意義。 研究人員提出，捕食性原腸胚及其特化的刺細胞可能是多細胞生物早期演化和複雜、有組織的神經系統發育的關鍵驅動力。

透過關閉 Aiptasia 的生命週期，研究人員為未來對此模式生物進行分子遺傳學實驗創造了機會。 這項突破將有助於進一步了解內共生機制和珊瑚-藻類共生的功能。

該研究得到了德國研究基金會和 ERC Consolidator Grant 的資助，發表在《PNAS》雜誌。

來源：

– 研究發表在 PNAS 上。