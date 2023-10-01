顏料濃度和乾燥溫度對乾漆圖案的影響

研究人員發現，油漆的乾燥方式受到兩個因素的影響：油漆中顏料的濃度和乾燥的溫度。 透過調整這些因素，可以控制乾漆的最終外觀。

在 ACS 的 Langmuir 上發表的一項研究中，研究人員發現，顏料濃度較低或在較冷的表面上乾燥的油漆滴在乾燥時通常類似於「煎蛋」。 另一方面，顏料濃度較高或在較高溫度下乾燥的液滴具有更均勻的外觀。 這些資訊表明，控制顏料濃度和乾燥溫度可以影響乾漆的圖案和外觀。

油漆的乾燥過程受到其複雜成分的影響，其中包括樹脂、顏料、添加劑和水等溶劑。 當油漆滴乾時，會發生各種化學相互作用，有時會導致不必要的圖案或小裂縫。 藝術家和畫家在塗漆時通常希望顏料均勻分佈在表面上。 然而，目前尚不清楚如何避免在乾燥過程中形成圖案。

為了研究這一點，研究人員使用與水混合的水性丙烯酸塗料進行了實驗。 他們將溶液滴到加熱的玻片上，使液體蒸發。 在此過程中，他們觀察到了影響乾漆最終外觀的三種現象。

首先，液體從熱基底向較冷的液滴頂部流動，以及毛細管流引起的向外拉力。 其次，塗料懸浮液的凝膠化增加了黏度並減慢了顏料的移動。 最後，乾燥步驟將顏料鎖定在載玻片表面。

研究人員發現，顏料的濃度和玻片的表面溫度都會影響乾燥油漆滴的大小、形狀和圖案。 顏料濃度較低的液滴或放置在較冷的表面上的液滴在中心聚集了彩色分子，形成「煎蛋」的外觀。 另一方面，顏料濃度較高或在較高溫度下乾燥的液滴具有更均勻的圖案，整個顏色分佈均勻。

為了控制乾漆的外觀，建議根據所需的最終圖案調整顏料濃度和表面溫度。

參考文獻：“乾燥油漆懸浮液滴：從‘煎蛋’到準均質圖案”，作者：Stella MM Ramos、Damien Soubeyrand、Rémy Fulcrand 和 Catherine Barentin，14 年 2023 月 10.1021 日，朗繆爾。 DOI：3/acs.langmuir.01605cXNUMX